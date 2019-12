China verbietet ab sofort Anlegen von US-Kriegsschiffen in Hongkong

Lesezeit: 1 min

Die chinesische Regierung untersagt ab sofort Zwischenhalte von US-Kriegsschiffen in Hongkong.

Das amphibische Angriffsschiff USS Makin Island (LHD 8) (vorne) kommt am 08.04.2017 in Hong Kong, China, im Hafen an. (Foto: dpa)

Foto: Bob Lendrum