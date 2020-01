In Spielotheken und Wäschereien werden die niedrigsten Löhne gezahlt

Lesezeit: 1 min

In der Spielothekenbranche und in Waschsalons weisen Beschäftigte bundesweit die niedrigsten Löhne auf.

Eine Person sitzt in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) in einer Spielhalle an einem Spielautomaten von Merkur Spielothek. (Foto: dpa)

Foto: Rolf Vennenbernd