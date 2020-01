Hochansteckende Vogelgrippe breitet sich in Polen nach Westen aus

Lesezeit: 2 min

In Polen ist nach der afrikanischen Schweinepest auch die gefährliche Vogelgrippe ausgebrochen und richtet einen Schaden in Millionen-Euro-Höhe an. Dies wird mit Sicherheit auch die gesamte EU spüren, weil Polen der größte Gefügelexporteur des Kontinents ist. Ob sich die Krankheit auch auf den Menschen überträgt, ist noch nicht klar.

Die Vogelgrippe wird jetzt für Polen zum Problem (Foto: dpa). Foto: Jens B