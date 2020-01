Autoflaute immer stärker: Continental schickt 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Lesezeit: 1 min

Die Flaute in der Autoindustrie bedrückt die Autozulieferer immer mehr: Jetzt hat Continental angekündigt, im hessischen Werk in Korbach 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

Continental schickt 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit (Foto: dpa). Foto: Andreas Arnold

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Produktion im Werk davon betroffen ist

Aus welcher Herstellung sich der Konzern bis 2025 zurückzieht

Wie das Unternehmen den Umbau abfedern will