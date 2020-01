TurkStream: Russland liefert die erste Milliarde Kubikmeter Gas in die Türkei

Lesezeit: 1 min

Das türkisch-russische Pipeline-Projekt TurkStream ist in vollem Gange. Die erste Milliarde Kubikmeter Erdgas wurde in die Türkei und an die bulgarisch-türkische Grenze geliefert.

Die Türkei erhält Gas über Blue Stream und TurkStream. (Grafik: Gazprom)