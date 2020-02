Mächtige Bargeld-Gegner erleiden schwere Niederlage in ihrer Hochburg

Lesezeit: 2 min

Die "Better than Cash-Alliance" will die Verwendung von Bargeld weltweit zurückdrängen. Hinter der Organisation stehen neben dem Multimilliardär Bill Gates und den Clintons auch Kreditkartenkonzerne. Nun setzte es eine herbe Niederlage, ausgerechnet in New York.

Bill Gates (vorne) und Bill Clinton. (Foto: dpa) Foto: Jim Lo Scalzo

Lesen Sie in diesem Artikel: wer zur Better than Cash Alliance gehört

warum die Stadt New York Geschäfte zur Annahme von Bargeld verpflichtet

warum das für die Bargeldgegner besonders peinlich ist