Lesezeit: 6 min

Das neue Jahrhundert sollte eine Zeit der politischen Stabilität und des wirtschaftlichen Aufschwungs für Südamerika werden. Doch die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. In vielen Ländern drängen Politiker mit Alleinherrscheranspruch an die Macht, hochverschuldete Staaten stehen vor dem Bankrott, die Reichen werden immer reicher, die Armen ärmer, Demonstranten und Polizei liefern sich blutige Straßenschlachten. Ein ganzer Kontinent ist in Aufruhr – Südamerika brennt!

Die indigene Bevölkerung macht etwa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. (Foto: dpa) Foto: Juan Diego Montenegro

Lesen Sie in diesem Artikel: Eine Übersicht der Unruhen, die derzeit in Südamerika herrschen

Was hinter der Formel "Zehn Staaten - ein Fundament" steckt

Welche vier großen "G" die Geschicke Südamerikas bestimmen