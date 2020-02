Zehn Menschen ermordet: Hanau wird von beispiellosem Anschlag erschüttert

Lesezeit: 3 min

Im hessischen Hanau sind im Zuge einer der schwersten Gewalttaten der vergangenen Jahre in Deutschland bei Angriffen auf zwei Schischa-Bars neun Menschen getötet worden. Anschließend soll der mutmaßliche Täter seine Mutter und sich selbst gerichtet haben.

Hanau: Forensiker arbeiten an einem Tatort in Hanau-Kesselstadt an einem Mercedes. (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler