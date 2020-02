DWN EXKLUSIV: Syrien-Offensive: Nato unterstützt die Türkei über Twitter, aber das war’s auch schon

Lesezeit: 2 min

Die Nato hat sich mit einem Twitter-Video angesichts der türkischen Offensive in Syrien mit der Türkei solidarisiert. Mehr Unterstützung bietet sie nicht an. Währenddessen überschlagen sich die Ereignisse - die Kämpfe nehmen an Intensivität zu.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (Foto: dpa) Foto: Francisco Seco

Lesen Sie in diesem Artikel: Was sich aktuell in der syrischen Provinz Idlib abspielt

Was Russland, die Türkei, die syrische Regierung und die syrische Opposition zu den Ereignissen in Idlib sagen

Mit welchem militärisch äußerst potenten Nato-Mitglied sich die Türkei in Verbindung gesetzt hat