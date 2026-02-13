Politik

Kakaopreis unter Druck: Schwache Nachfrage und wachsende Lagerbestände belasten den Markt

Der Kakaopreis ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen, weil steigende Produktion und schwächere Nachfrage den Weltmarkt belasten. Verfestigt sich damit ein strukturelles Überangebot am globalen Kakaomarkt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.02.2026 16:04
Lesezeit: 2 min
Der Kakaopreis ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen, da steigende Produktion und schwächere Nachfrage den Weltmarkt belasten (Foto: iStock.com, Liliia Bila) Foto: Liliia Bila

Im Folgenden:

  • Warum der Kakaopreis auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen ist.
  • Wie steigende Produktion und schwächere Nachfrage den globalen Kakaomarkt belasten.
  • Welche Rolle die wachsenden Lagerbestände für die Preisentwicklung bei Kakao spielen.

