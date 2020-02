CDU plant Sonderparteitag am 25. April oder 9. Mai

Lesezeit: 2 min

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringt auf eine zügige Entscheidung seiner Partei über eine neue Führung.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, kommt am Montag zu den Sitzungen der CDU-Gremien am Konrad-Adenauer Haus an. Die Christdemokraten wollen über den Wahlausgang der Bürgerschaftswahl von Hamburg beraten und die Frage der Führung in der Union besprechen. (Foto: dpa)

Foto: Michael Kappeler