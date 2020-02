Die Schulden-Blase platzt: Nun drohen weltweite Insolvenz-Kaskaden und neue Finanzkrisen

Lesezeit: 6 min

Geldgeber misstrauen zunehmend der Bonität vieler überschuldeter Unternehmen, was sich in steigenden Renditen am US-Anleihemarkt bemerkbar macht. Ein Abschwung in der Weltwirtschaft infolge des Coronavirus könnte die größte Schuldenblase in der Geschichte zum Platzen bringen.

Eine riesige Seifenblase. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Vorgänge im Markt für Unternehmensanleihen das Finanzsystem bedrohen

Welche Firmen als erstes bei einem Abschwung in Schwierigkeiten geraten

Warum das Coronavirus den Anstoß zu einer Negativspirale liefern könnte