Wiedereröffnung von VW-Werken in China, Verkäufe ziehen an

Der deutsche Autobauer VW hat den Großteil seiner Werke in China wieder eröffnet. Die Verkäufe ziehen erneut an. Doch in Europa ist die Zukunft der VW-Werke ungewiss.

China, Shanghai: Fahrzeugbauer arbeiten in einer Werkshalle an einer Produktionslinie von SAIC Volkswagen. (Foto: dpa) Foto: Ding Ting

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viele VW-Werke in China erneut in Betrieb genommen wurden

In welchen europäischen VW-Werken die Produktion gedrosselt werden könnte

Welche deutschen Autobauer noch bedroht sind