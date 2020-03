Lesezeit: 2 min

Nach Angaben der Organisation United State's Centers for Disease Control and Prevention kann das Hantavirus-Lungensyndrom tödlich sein und weist eine Sterblichkeitsrate von 38 Prozent auf. Doch in Deutschland gab es in der Vergangenheit nur sehr selten Todesfälle. Trotzdem ist Vorsicht und Hygiene geboten.

Das Hantavirus überträgt sich vor allem von Ratten auf den Menschen. (Grafik: Diseasesdic.com)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wo sich das Risikogebiet für das Hantavirus-Lungensyndrom befindet

In welchem Land das Virus erstmals von Mensch zu Mensch übertragen wurde

Welche Vorsichtsmaßnahmen unabhängig von der aktuellen Situation getroffen werden sollten

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.