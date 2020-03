Corona setzt WM-Ausscheidungsturnier in Russland ein Ende: Letztes Sport-Ereignis von Weltniveau abgebrochen

Lesezeit: 3 min

Die letzte sportliche Veranstaltung von Weltniveau, das Ausscheidungsturnier zur Schachweltmeisterschaft in Jekaterinburg, ist abgebrochen worden. Der Grund: Ab dem heutigen Freitag gibt es keinen Flugverkehr mehr zwischen Russland und dem Ausland.

Schachweltmeisterschaft 2018 in London: Der Norweger Magnus Carlsen (r) kann seinen Titel gegen den Amerikaner Fabiano Caruana in einem äußerst hart umkämpften Match ganz knapp in der Verlängerung verteidigen. (Foto: dpa)

Foto: Fredrik Varfjell