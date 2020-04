Putin und Erdogan teilen den Balkan unter sich auf

Lesezeit: 5 min

Russland und die Türkei teilen den Balkan unter sich in Einflusssphären auf. Was wie eine Kooperation unter Freunden ausschaut, könnte bald in einer blutigen Katastrophe enden. Dreh- und Angelpunkt ist der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo.

Eine dramatische Hassliebe: Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan. (Foto: dpa) Foto: Alexey Nikolsky / Sputnik / Krem

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Putin und Erdoğan den Balkan unter sich aufteilen

Warum Russland und die Türkei höchstwahrscheinlich scheitern werden

Welche Rolle der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo spielt