Bundesregierung dämpft Hoffnung auf schnelle neue Lockerungen

Bundesregierung und Ländervertreter haben die Erwartung an weitreichende neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Bund-Länder-Schalte an diesem Donnerstag gedämpft. Doch die Forderungen nach Lockerungen werden lauter.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas vergangene Woche im Bundestag. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Bundesregierung Hoffnungen auf schnelle Lockerungen dämpft

Was Spitzenpolitiker etwa im Hinblick auf die Öffnung von Kitas und Schulen sowie zum Reiseverkehr sagen

Welche abweichenden Ansichten zu Corona Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Grünen-Chef Robert Habeck vertreten

