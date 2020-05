Trump und Xi Jinping verstehen das nationale Interesse nicht - und schaden ihren Völkern schwer

Lesezeit: 4 min

Sowohl US-Päsident Donald Trump als auch sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping sehen Politik als ein Nullsummenspiel, in dem es nur einen Gewinner und einen Verlierer geben kann. Doch so, wie sie in der Corona-Krise agieren, stehen ihre Länder am Ende beide als Verlierer da, wie Harvard-Politikwissenschaftler Joseph S. Nye analysiert.

Beide haben sie in der Corona-Krise versagt: Die USA und China. (Foto: dpa) Foto: Feng Li / Pool

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Trump und Xi Jinping von der deutschen Geschichte lernen könnten

Wie sie auf Propaganda statt auf Kooperation setzen

Wie ihre Machtpolitik dazu führt, dass am Ende beide weniger Macht haben werden