Immobilien

3D-Druck am Bau: Wie Heidelberg das Wohnen revolutioniert

In Heidelberg wächst ein Wohnhaus Schicht für Schicht aus dem 3D-Drucker – in nur 33 Tagen. Die neue Technik verspricht schnelleren, günstigeren und nachhaltigeren Wohnungsbau. Doch kann sie die Branche wirklich verändern, oder bleibt sie ein Experiment für Architekten mit Zukunftsdrang?