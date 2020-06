Corona-Pandemie macht Immobilien-Boom in US-Großstädten zunichte

Lesezeit: 2 min

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass zahlreiche US-Amerikaner aus den Großstädten in die Kleinstädte und aufs Land ziehen. Die Immobilienpreise in den Großstädten wie New York und San Francisco sinken.

USA, New York: Ein US-amerikanische Flagge weht im Wind. (Foto: dpa) Foto: Yorick Jansens

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche konkreten Beispiele es gibt

Wie viel Prozent der Mieter von San Francisco ihre Mietverträge gekündigt haben

Wie die Lage auf dem deutschen Immobilienmarkt ist