Plünderer ermorden afroamerikanischen Polizisten

In St. Louis haben unbekannte Plünderer den pensionierten Polizeihauptmann David Dorn erschossen. Die Täter konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

In St. Louis haben Plünderer den afroamerikanischen Polizei-Hauptmann David Dorn erschossen. Der 77-Jährige erlitt am Dienstag gegen 2:30 Uhr eine Schusswunde am Oberkörper und starb auf einem Bürgersteig vor einem geplünderten Laden, so Fox News.

Die Ethical Society of Police, eine brüderliche Organisation der afroamerikanischen Polizeibeamten in St. Louis, teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: „Einer der Menschen, die letzte Nacht ermordet wurden, war ein pensionierter Hauptmann aus St. Louis City. Er wurde von Plünderern in einem Pfandhaus ermordet (…) Gewalt ist nicht die Antwort, egal ob es sich um einen Bürger oder einen Beamten handelt.“

Dorns Frau, Ann Marie Dorn, sagte, ihr Mann sei ein Freund des Pfandhausbesitzers gewesen und habe für ihn gearbeitet.

Nicht nur die Antifa, sondern auch organisierte weiße Rassisten nutzen die US-Proteste, um Chaos zu säen. Ungeklärt bleibt, aus welchem politischen Spektrum die Mörder von Dorn stammen.