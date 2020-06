Neuer Corona-Impfstoff wird in Deutschland an Menschen getestet

Lesezeit: 1 min

In Hannover, Tübingen und München soll ein Corona-Impfstoff der Firma Curevac an Menschen getestet werden.

Corona-Virus



An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sollen Tests für einen Corona-Impfstoff an Menschen durchgeführt werden. Der Impfstoff stammt von der Firma Curevac. Dafür sucht die MHH 40 Testpersonen. Der NDR wörtlich: „Die 40 Testpersonen in Hannover müssen gesund sein und repräsentativ - gesucht werden Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. An der MHH gibt es eine Datenbank mit Freiwilligen, die sich bereits an Studien beteiligt haben; die werden zunächst angefragt. Die ersten Testpersonen bekommen laut MHH erst einmal eine abgeschwächte Version des möglichen Impfstoffs. Dabei wird zunächst getestet, ob das Mittel für Menschen sicher und verträglich ist.“

In Tübingen, München und im belgischen Gen sollen weitere Tests erfolgen, so dass die Anzahl der Testpersonen auf 168 ansteigen wird. „Erst in der zweiten Phase wird dann geprüft, ob der Impfstoff tatsächlich vor dem Coronavirus schützt. An dieser Phase sollen sich rund 2.000 Menschen beteiligen“, so der NDR.