Fetisch CO2: Die EU zerstört die Wirtschaft - und hilft dem Klima damit kein bisschen

Lesezeit: 5 min

Sowohl in der Klima- als auch in der Wirtschaftskrise ergeht sich die EU in Aktionismus. Wie man beide Probleme im Gleichklang löst, zeigt DWN-Autor Ronald Barazon in seiner heutigen Kolumne auf.

Die überfluteten Rheinwiesen in Köln: Problemen muss man mit technischen Lösungen - in diesem Falle mit einem Damm - zu Leibe rücken. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der derzeitige Umgang mit der Klimakrise völlig fehlgeleitet ist

Wie die Politik die Lehren der 30er Jahre falsch interpretiert

In welche großen Infrastruktur-Projekte die Milliarden fließen sollten