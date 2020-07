Lockerung der Corona-Regeln: Das ist ab heute erlaubt

Lesezeit: 9 min

Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitgehend in eigener Verantwortung über die schrittweise Lockerung von Einschränkungen und Auflagen entscheiden. Hier der aktuelle Stand in den Ländern in ausgewählten Lebensbereichen.

24.03.2020, Berlin: Leere Tische und Stühle von geschlossenen Cafes und Restaurants sind zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Lesen Sie in diesem Artikel: In welchen Bundesländern die Kontakt-Beschränkungen aufgehoben werden

Wo noch Abstands- und Hygiene-Regeln gelten sollen

In welchen Bundesländern Hochzeits- und andere Feiern stattfinden dürfen