Goldpreis übersteigt Allzeithoch aus dem Jahr 2011

Lesezeit: 1 min

Der Goldpreis hat nun auch in US-Dollar sein Allzeithoch aus dem Jahr 2011 überstiegen. Schon in den vergangenen Monaten wurden die Allzeithochs in anderen Währungen geknackt.

Gold. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

