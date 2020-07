Ägypten kündigt Marine-Manöver mit Frankreich unter Verwendung eines Fake-Fotos an

Lesezeit: 1 min

Die ägyptische Marine hat ein Marine-Manöver mit Frankreich unter Verwendung eines Fake-Fotos angekündigt. Ob ein derartiges Manöver wirklich stattgefunden hat, bleibt unklar.

Ägypten kündigt Manöver mit Frankreich mit diesem Fake-Foto an. (Grafik: Ägyptisches Verteidigungsministerium)

Die ägyptische Marine teilte mit, dass am vergangenen Samstag eine gemeinsame Marine-Übung im östlichen Mittelmeer durchgeführt worden sei. An der Übung sollen zwei „Stealth-Fregatten“ – „Tahya Masr“ und „Aconit“ – teilgenommen haben. Die Übung konzentrierte sich auf Methoden zur Organisation der Zusammenarbeit zur Durchführung von Kampfmissionen gegen feindliche Marineformationen sowie zur Auseinandersetzung mit Oberflächen- und Luftzielen.

Der offiziellen Mitteilung der ägyptischen Marine war ein Foto beigefügt, das die „Tahya Masr“ mit der „Aconit“. Doch die ägyptische Marine hatte zwei Fotos zusammengeschnitten. Es handelt sich um ein Fake-Foto. Die staatliche ägyptische Zeitung Al Ahram übernahm das Fake-Foto, um es anschließend in Umlauf zu bringen. Das Fake-Foto. (Grafik: Screenshot)

Das richtige Foto ist auf der Webseite der US Navy zu sehen. Es ist datiert auf den 19. September 2013. Das Original-Foto der US Navy. (Grafik: US Navy)

Die US Navy beschreibt das Bild als „Ein Sikorsky MH-60R Sea Hawk-Hubschrauber der US-Marine vom Helicopter Maritime Strike Squadron (HMS) 74 'Swampfoxes', der dem Lenkwaffen-Zerstörer USS Gravely (DDG-107) zugewiesen ist, bereitet sich auf die Landung auf das Flug-Deck der französischen Fregatte Aconit (F 713) während einer vorübergehenden Übung im Mittelmeer vor.“

Eine ägyptische Fregatte ist jedoch nicht auf dem Foto zu sehen, berichtet FR 24 News. Ob ein Manöver zwischen Frankreich und Ägypten stattgefunden hat, bleibt unklar.