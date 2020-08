Michelle Obama bedrücken Rassismus und Corona

Lesezeit: 1 min

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der anhaltende Rassismus in den USA machen der früheren First Lady Michelle Obama seelisch zu schaffen.

Michelle Obama flexes while harvesting the White House Kitchen Garden with children on the South Lawn on the White House in Washington, DC, USA, 06 June 2016. (Foto: dpa)

Foto: Michael Reynolds