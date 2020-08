Nicht China oder USA: Litauen ist bei der Digital-Kompetenz Weltmeister

Lesezeit: 3 min

Anders als andere EU-Staaten, hat Litauen nicht nur sofort auf die Corona-Krise reagiert, sondern auch eine funktionstüchtige Corona-App mit dem Namen „Act on Crisis“ entwickelt, die es bald auch auf Deutsch geben soll. Litauen liegt in Bezug auf die digitale und technologische Kompetenz weltweit an erster Stelle.

Litauen hat die Corona-App „Act on Crisis“ entwickelt. (Grafik: tani.com.tr)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Funktionen die App „Act on Crisis“ hat

Wie die Regierung von Litauen die Corona-Krise erfolgreich überbrückt hat

Was die litauische der Bundesregierung empfiehlt