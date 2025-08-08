Finanzen

Crocs-Aktie stürzt ab trotz solider Quartalszahlen: Was wirklich hinter dem Kursrutsch steckt

Die Crocs-Aktie hat am Donnerstag einen historischen Kurssturz erlitten, obwohl die aktuellen Quartalszahlen solide ausfallen. Und am Freitag rutscht die Crocs-Aktie im frühen Börsenhandel weiter ab. Was steckt hinter dem dramatischen Einbruch?