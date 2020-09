Paukenschlag: China bereitet sich auf einen Krieg gegen die USA vor

Lesezeit: 2 min

Erstmals hat ein mediales Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas angekündigt, dass ein Krieg gegen die USA und seine Verbündeten in der Asien-Pazifik-Region unausweichlich sei. Die chinesische Gesellschaft müsse daher den Mut haben, sich auf einen Krieg einzulassen, der darauf abziele, die Kerninteressen zu schützen, und bereit sein, die Kosten zu tragen, so das Blatt.

US-Militärstützpunkte rund um China. (Grafik: Buch - Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World)