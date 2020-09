Fünf Ex-Premierminister warnen vor Boris Johnsons Brexit-Plänen

Lesezeit: 1 min

Theresa May, David Cameron und John Major sowie Tony Blair und Gordon Brown sind gegen das Binnenmarktgesetz der britischen Regierung. Premier Johnson will mit dem sogenannten Binnenmarktgesetz den gültigen Deal zum EU-Austritt in Teilen aushebeln. Dabei geht es um schon lange umstrittene Sonderregeln für das britische Nordirland, die eine harte Grenze zum EU-Staat Irland und neue Feindseligkeiten dort verhindern sollen.

24.01.2020, England, London: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, unterzeichnet das Austrittsabkommen der Europäischen Union mit Großbritannien in der Downing Street 10. (Foto: dpa) Foto: Andrew Parsons

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die ehemaligen Premiers Johnson vorwerfen

Worum es beim Binnenmarktgesetz geht

Wie die EU auf das neue Gesetz reagiert