Russisch-amerikanischer Journalist Andre Vltchek stirbt in Istanbul

Lesezeit: 1 min

In Istanbul ist der russisch-amerikanische Journalist Andre Vltchek in einem Mietwagen ums Leben gekommen. Er wurde von seiner Ehefrau und zwei Fahrern begleitet.

Der russisch-amerikanische Journalist Andre Vltchek wurde in der Türkei tot in seinem Auto aufgefunden. Der Vorfall ereignete sich vor einem Hotel in der Straße Beyoğlu Karaköy Kemankeş, berichtet ABC News.

Nach den erhaltenen Informationen reiste der in Russland geborene amerikanische Journalist Vltchek (57) mit seiner Frau Rossie Indira Vltchek und zwei Fahrern in einem VIP-Fahrzeug, das er bei Samsun gemietet hatte, nach Istanbul. Als sie gegen 05:30 Uhr vor ihrem Hotel ankamen, wollte seine Frau Vltchek wecken. Dabei stellte sie fest, dass er tot ist. Die türkische Polizei hat sein Leben als „Verdachtsfall“ eingestuft. Die Ehefrau und beide Fahrer wurden auf eine Istanbuler Polizeistation gebracht, um sie zu befragen.

Vltchek trat regelmäßig bei den Sendern und Zeitungen China Radio International, France24, Press TV, The Voice of Russia, CCTV, China Daily, Teheran Times als Autor und Gesprächspartner auf.