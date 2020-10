Lira pulverisiert: Erdogans Boykott-Aufruf gegen Frankreich geht nach hinten los

Lesezeit: 2 min

Erdogan hat europäischen Politikern am Montag in Ankara Islamfeindlichkeit vorgeworfen. «Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes Faschisten», sagte der türkische Präsident am Montag in Ankara. Vor diesem Hintergrund stürzte die Lira weiter ab.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. (Foto: dpa) Foto: -

