Tipps für Unternehmer: Vorsicht bei Abzocke und Betrug bei Eintragung ins Handelsregister

Lesezeit: 1 min

Wenn es um den Eintrag in das Handelsregister geht, gibt es viele Betrugsmaschen, die Kriminelle anwenden, um Unternehmern Zahlungen in Rechnung zu stellen. Besonders brisant: Viele der Betrüger sichern sich rechtlich ab. In diesem Artikel finden Sie wichtige Checks, um sich abzusichern.

Lesen Sie in diesem Artikel: Mit welchen Checks Sie Betrugsmaschen erkennen können

Wie Betrüger die Verunsicherung von Neu-Unternehmern nutzen

Wie Fake-Rechnungen aussehen