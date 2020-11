EU ringt um Lösung der Finanzblockade durch Ungarn und Polen

Lesezeit: 2 min

Wegen drohender Eingriffe in ihre Souveränität haben Ungarn und Polen Veto gegen den EU-Haushalt eingelegt. Nun muss sich deutsche EU-Ratspräsidentschaft um einen Kompromiss bemühen, damit die erwarteten deutschen Steuer-Milliarden so schnell wie möglich an die EU fließen können.

Laut Außenminister Maas fordern einige Staaten sogar einen noch härteren Umgang mit Ungarn und Polen. (Foto: dpa( Foto: Hannibal Hanschke

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Warnungen Außenminister Maas in Richtung Budapest und Warschau sendet

Welche alternativen Vorgehen die EU-Staaten planen, um das Veto von Ungarn und Polen zu umgehen

Von welcher Seite Polen und Ungarn nun Unterstützung erhalten