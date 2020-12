Italiens Statistikamt meint: Zahl der Toten 2020 wie im Zweiten Weltkrieg

Lesezeit: 1 min

Italien könnte in diesem Jahr so viele Tote verzeichnen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, so der Chef der italienischen Statistikbehörde Istat.

Ein Mann geht durch den amerikanischen Militärfriedhof in Falciani während einer Zeremonie anlässlich des US-Gedenktags am Stadtrand von Florenz, Italien, am 30. Mai 2016. (Foto: dpa) Foto: Maurizio Degl' Innocenti

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viel Tote in Italien im aktuellen Jahr erwartet werden

Wie viel Italiener bisher an oder mit Corona verstorben sind

Wie sich die aktuelle Lage auf die Demographie Italiens auswirkt