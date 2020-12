Drosten über neue Corona-Variante: „Ich denke, dass das schon in Deutschland ist“

Lesezeit: 1 min

Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die in Großbritannien zirkulierende neue Variante des Coronavirus Deutschland bereits erreicht hat. „Ich denke, dass das schon in Deutschland ist“, sagte Drosten am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Doch er fügte hinzu: „Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen.“

Der Virologe Christian Drosten. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Lesen Sie in diesem Artikel: Seit wann es die neue Corona-Variante in England gibt

Warum sich Drosten keine Sorgen macht

Wie die aktuelle Informationslage ist