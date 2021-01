Chinas Sozialkreditsystem: Orwellsches Schreckgespenst oder reiner Mythos?

Lesezeit: 5 min

Das chinesische System der sogenannten "Sozialkredite" taucht regelmäßig in den Medien auf. Fast immer jedoch ist die Darstellung oberflächlich, häufig sogar schlichtweg falsch. In diesem Artikel nimmt sich DWN-Kolumnist André Jasch der Thematik an, durchleuchtet sie gründlich und räumt mit einer ganzen Reihe von Mythen auf.

Vor dem Bürgeramt der ostchinesischen Küstenstadt "Rongcheng" sind auf großen Postern die Porträts von «Modellbürgern» ausgestellt. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum das System in vielerlei Hinsicht die Bürger schützt

Wie das System an Franz Kafka erinnert

Wie der Westen ein ähnliches System implementiert hat