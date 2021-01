Bundesbank: Privathaushalte sparen in der Corona-Krise vor allem Bargeld

Lesezeit: 2 min

Ausgerechnet in der Pandemie sind die Menschen in Deutschland in Summe so reich wie nie. Privathaushalte sparen wie die Weltmeister Bargeld und profitieren auch von der Erholung an den Aktienmärkten.

Eine Sparschwein mit Euro-Geldstücken. (Foto: dpa) Foto: Peter Kneffel

Lesen Sie in diesem Artikel: Wir groß der Geldwert der deutschen Privathaushalte ist

Wie viel Geld pro 100 Euro die Deutschen zurücklegen

Wie viel Bargeld die Deutschen gespart haben