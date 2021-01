Jetzt geht's wieder los: Syrien-Krieg nimmt an Fahrt auf

Lesezeit: 5 min

In Syrien kommt es erneut zu beunruhigenden Entwicklungen. Die Terror-Milizen IS und HTS sind wieder zurück. Die Lage in Idlib steht vor einer erneuten Eskalation und im Osten Syrien führen Kurden-Milizionäre, die von den USA unterstützt werden, organisierte Entführungen von Zivilisten durch.

Eine Mörserpistole wird am 14. Dezember 2016 in einem der östlichen Viertel der nördlichen Stadt Aleppo in Syrien gesehen. (Foto: dpa) Foto: Str

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche beunruhigenden Entwicklungen es in Idlib gibt

Wie die Terror-Milizen plötzlich wieder zuschlagen

Wie Russland auf die jüngsten Attacken reagiert