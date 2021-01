Papst Franziskus ist ein überzeugter Unterstützer des „Great Reset“

Lesezeit: 4 min

Das World Economic Forum lobt Papst Franziskus für seine Unterstützung des „Great Reset“ gegen den sogenannten „Neoliberalismus“. Doch vom „Neoliberalismus“ haben bisher vor allem die superreichen Mitglieder des World Economic Forum profitiert. Offenbar versuchen sie, ihre Hände in Unschuld zu waschen – mit Unterstützung durch den aktuellen Papst.

Papst Franziskus feiert die Messe am Fest der Schutzheiligen Roms, St. Peter und St. Paul, am 29. Juni 2016 im Petersdom in der Vatikanstadt. (Foto: dpa)

Foto: Alessandro Di Meo