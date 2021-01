Pädophilie-Skandal: US-Bezirksrichterin lässt Namen von Bill Clinton und anderen Prominenten schwärzen

Lesezeit: 2 min

Am vergangenen Mittwoch wurden im Zusammenhang mit dem Pädophilie-Skandal um Ghislaine Maxwell und Jeff Epstein über 100 versiegelte Dokumente veröffentlicht. Doch die US-Bezirksrichterin Loretta Preska ließ die Namen mächtiger Tatverdächtiger schwärzen. Darunter befinden sich auch Bill Clinton und Prinz Andrew.

Mehr als 100 Dokumente, die am 27. Januar 2021 vom US-Bezirksgericht in Manhattan veröffentlicht wurden, bestätigen, dass Ghislaine Maxwell, die als Komplizin des mittlerweile verstorbenen Sexualverbrechers Jeff Epstein gehandelt wird, zahlreiche Mädchen genötigt und missbraucht hat. Sie hat über hundert minderjährige Mädchen zum Küssen und zu sexuellen Tänzen gezwungen haben. Epstein soll den Mädchen dann zugesehen haben. Einem weinenden 15-jährigen Mädchen soll sie den Reisepass abgenommen haben. Ghislaine Maxwell. (Screenshot/YouTube)

Doch ein Großteil ihrer Geheimnisse werden trotz der Veröffentlichung im Verborgenen gehalten. Fünf Jahre später wird der Großteil der Aussagen von Maxwell sowie anderer Zeugenaussagen, die in dem Fall gemacht wurden, immer noch von der Öffentlichkeit ferngehalten, so die Zeitung „Miami Herald“. Auch die britische Zeitung „Telegraph“ geht in einer aktuellen Analyse auf den Fall ein.

Besonders interessant ist, dass in den veröffentlichten Dokumenten zahlreiche Namen von Personen, die die Dienste des Pädophilen-Netzwerks um Epstein und Maxwell in Anspruch genommen hatten, geschwärzt wurden. Die Dokumente können HIER abgerufen werden.

Die frühere Entscheidung des Berufungsgerichts erlaubte das Entsiegeln von Dokumenten, die die Namen mächtiger Männer enthielten, die das Sexualopfer Virginia Giuffre des Missbrauchs beschuldigt hatte, aber US-Bezirksrichterin Loretta Preska ließ alle zuvor veröffentlichten Namen schwärzen, einschließlich der Namen von Prinz Andrew, Bill Clinton, Alan Dershowitz und anderer. „Ich wurde an Milliardäre, an Politiker und an Professoren verkauft – sogar an Monarchen. Es war die Elite der Welt. Es waren die Leute, die die Welt regieren. Die mächtigsten Menschen der Welt“, sagte Giuffre in einem Interview mit „60 minutes“. Zum Zeitpunkt ihres Leidenswegs war Giuffre 17 Jahre alt. Giuffre sagte, dass der Pädophilie- und Sexring von Epstein hochorganisiert gewesen ist.

In der Zwischenzeit reichten die Anwälte von Maxwell vor einem anderen Bundesrichter am Montagabend zwölf Anträge gegen Maxwells Strafanzeigen ein. Während viele der Anträge derzeit unter Verschluss gehalten werden, weil sie vertrauliche Informationen enthalten, befassen sich die veröffentlichten Anträge mit einer Vielzahl von Problemen.

In einem Fall argumentieren sie, dass die Anklage wegen Sexhandels wegen mangelnder Spezifität in Bezug auf das mutmaßliche Verhalten fallen gelassen werden sollte, da die Anklage die drei mutmaßlichen Opfer nicht benennt oder keine spezifischen Daten für die mutmaßlichen Verbrechen enthält, sondern sich auf Aktivitäten bezieht, die trat zwischen 1994 und 1997 auf.

In einem weiteren Interview mit Bundesanwälten aus dem Jahr 2016 beschrieb der Detektiv Joseph Recarey aus Florida, was seiner Meinung nach passiert ist, als Epstein neue Mädchen zu sich nach Hause eingeladen hatte, berichtet „Vanity Fair“. „Epstein hatte entweder versucht, die Mädchen zu streicheln oder die Mädchen unangemessen zu berühren, und an diesem Punkt hatte er masturbiert. Und als er fertig war, stand er auf und ging sich waschen, während die Mädchen sich anzogen und zurück nach unten gingen, um bezahlt zu werden.“

HIER geht es zu einer Kurzdokumentation mit den Stimmen der Opfer von Maxwell und Epstein.