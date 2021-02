Es ist zu spät: Joe Biden kann den bewaffneten Rechtsextremismus nicht mehr eindämmen

Lesezeit: 4 min

Einem Bericht zufolge werden die US-Behörden bei der Bekämpfung des rechtsextremen „inländischen Terrorismus“ auf große Probleme stoßen.

Mitglieder der Gruppe "Western Ohio Minutemen" tragen Waffen in der Nähe des Cleveland Public Square während des Republikanischen Nationalkonvents in Cleveland, Ohio, USA, am 19. Juli 2016. (Foto: dpa)

Foto: Justin Lane