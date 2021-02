„Stehen am Abgrund“: Handwerksverband und Kosmetikbranche fordern Aufhebung des Lockdowns

Lesezeit: 2 min

Der Zentralverband des Handwerks und der Kosmetik-Branchenverband fordern von der Bundesregierung erste Aufhebungen des Lockdowns in der kommenden Wochen. „Nach insgesamt knapp 6 Monaten Schließung steht eine ganze Branche am Abgrund“, heißt es in einem Schreiben an Kanzlerin Merkel.

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, gibt zu den abschließenden Beratungen über drei Gesetzentwürfe aus dem Bundesgesundheitsministerium im Deutschen Bundestag ein Pressestatement ab. (Foto: dpa) Foto: Christoph Soeder

Lesen Sie in diesem Artikel: Was der Handwerksverband von Angela Merkel im Detail fordert

In welche schwierigen Lage die Kosmetikbranche steckt

Was der BDI vor dem Corona-Gipfel fordert