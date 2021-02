Will die Bundesregierung den Fernverkehr mit Bus und Bahn einschränken?

Lesezeit: 2 min

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bundesregierung im Verlauf der Corona-Krise den Verkehr mit Bus und Bahn zwischen den Städten massiv einschränkt. Denn genau das hatte sie eigentlich zuvor geplant.

Blick auf leere 2.-Klasse-Sitzplätze in einem am Bahnhof Wilhelmshöhe stehenden ICE, der in Richtung Norden unterwegs ist. (Foto: dpa)

Foto: Uwe Zucchi