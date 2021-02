Tanken wieder so teuer wie vor Corona

Lesezeit: 1 min

Die Spritpreise sind so hoch wie seit rund einem Jahr nicht mehr.

Eine Frau hält an einer Tankstelle an einer Zapfsäule eine Zapfpistole in der Hand und betankt ein Auto. Vor 60 Jahren, am 14. September 1960, gründete sich die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec). (Foto: dpa)

Foto: Sven Hoppe