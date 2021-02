Digitale Zentralbankwährungen für den Großhandel und Einzelhandel bahnen sich an

Lesezeit: 3 min

In einem aktuellen Bericht plädiert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen. Es werden diverse Varianten von digitalen Zentralbankwährungen für den Groß- und Einzelhandel vorgeschlagen. Dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin werden hingegen kritisch gesehen.

Menschen gehen über die Einkaufsmeile Zeil in der Innenstadt. Das Ladensterben in den deutschen Innenstädten war am 20.10.2020 Thema im Bundeswirtschaftsministerium. (Foto: dpa)

Foto: Frank Rumpenhorst