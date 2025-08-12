Politik

Selenskyj warnt: Putin nutzt Trump-Treffen als Vorwand für neue Offensive – kein Wille zum Frieden

Kurz vor dem Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin warnt Wolodymyr Selenskyj: Moskau rüste für neue Angriffe, statt Frieden zu suchen. Die EU fürchtet Geheimabsprachen – und Washington soll bereits einen Deal über ukrainische Gebiete in der Schublade haben.