Politik

Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg

NATO-Chef Mark Rutte lobt Donald Trump für dessen Gipfel mit Wladimir Putin – doch hinter den Kulissen wächst in Europa die Sorge vor einem Deal, der der Ukraine ganze Regionen entreißt und den Frieden ohne ihre Mitsprache besiegelt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.08.2025 13:22
Aktualisiert: 11.08.2025 13:32
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg
NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor einem Friedensdeal zwischen Trump und Putin ohne die Ukraine. (Foto: dpa) Foto: Armin Durgut

Im Folgenden:

  • Was steht für die Ukraine auf dem Spiel?
  • Welche Rolle spielt NATO-Chef Mark Rutte?
  • Welche konkrete Gegenposition haben europäische Staaten entwickelt?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Novo Nordisk-Aktie nach 5-Jahrestief volatil: Wie geht es weiter und welche Rolle spielen die US-Börsen?
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Novo Nordisk-Aktie nach 5-Jahrestief volatil: Wie geht es weiter und welche Rolle spielen die US-Börsen?
    11.08.2025

    Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche volatil. Nach einer Abstufung der UBS war das Papier des dänischen...

    Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg
    DWN
    Politik
    Politik Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg
    11.08.2025

    NATO-Chef Mark Rutte lobt Donald Trump für dessen Gipfel mit Wladimir Putin – doch hinter den Kulissen wächst in Europa die Sorge vor...

    Merz erklärt Teilstopp der Rüstungsexporte an Israel – Praxis wohl kaum betroffen
    DWN
    Politik
    Politik Merz erklärt Teilstopp der Rüstungsexporte an Israel – Praxis wohl kaum betroffen
    11.08.2025

    Bundeskanzler Friedrich Merz hat den angekündigten Teilstopp von Rüstungsexporten an Israel näher erläutert. Laut einem internen Papier...

    Luftverkehr: Deutsche Airlines kämpfen mit hohen Kosten und Rückstand
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Luftverkehr: Deutsche Airlines kämpfen mit hohen Kosten und Rückstand
    11.08.2025

    Der deutsche Luftverkehr wächst langsamer als die Branche erwartet und hinkt der europäischen Konkurrenz deutlich hinterher. Hohe...

    Rheinmetall-Aktie unter Druck: Ukraine-Gespräche belasten Rüstungswerte
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Rheinmetall-Aktie unter Druck: Ukraine-Gespräche belasten Rüstungswerte
    11.08.2025

    Die Rheinmetall-Aktie steht unter Druck – geopolitische Entwicklungen und enttäuschende Zahlen verunsichern Anleger. Wie stark könnten...

    Auf Tiktok für die Demokratie: Bundestag startet neue Social-Media-Offensive
    DWN
    Politik
    Politik Auf Tiktok für die Demokratie: Bundestag startet neue Social-Media-Offensive
    11.08.2025

    Der Deutsche Bundestag will seine Social-Media-Präsenz ausweiten und künftig auch auf der Plattform Tiktok aktiv sein....

    Mietmarkt: Wie KI Wohnen neu organisiert - und welche Start-ups Vorreiter sind
    DWN
    Immobilien
    Immobilien Mietmarkt: Wie KI Wohnen neu organisiert - und welche Start-ups Vorreiter sind
    11.08.2025

    Mittels KI definieren Proptechs wie Flatfind, Mr. Lodge, Nestermind und Keymatch.ai die Regeln auf dem Mietmarkt neu. Blick auf eine...

    Wirtschaftsweise warnt vor Leistungskürzungen – Sozialstaat vor finanzieller Zerreißprobe
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Wirtschaftsweise warnt vor Leistungskürzungen – Sozialstaat vor finanzieller Zerreißprobe
    11.08.2025

    Angesichts der finanziellen Schieflage von Renten-, Pflege- und Krankenversicherung warnt Wirtschaftsweise Veronika Grimm vor einer...