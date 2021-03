Bericht: „Spahn will Presse-Auskünfte aus Berliner Grundbüchern einschränken lassen“

Lesezeit: 1 min

„Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Grundbuchämter in Berlin recherchierenden Journalistinnen und Journalisten künftig nicht mehr ohne weiteres Auskünfte zu seinen privaten Immobiliengeschäften erteilen dürfen“, so der „Tagesspiegel“.

Mehr zum Thema : Politik > Benachrichtigung über neue Artikel : Politik



Der „Tagesspiegel“ berichtet: „Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Grundbuchämter in Berlin recherchierenden Journalistinnen und Journalisten künftig nicht mehr ohne weiteres Auskünfte zu seinen privaten Immobiliengeschäften erteilen dürfen. Das geht aus einer Beschwerde von Anwälten des Ministers an die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach fordert Spahn von Smoltczyk ,aufsichtsbehördliche Maßnahmen' gegenüber dem Grundbuchamt beim Amtsgericht Schöneberg. Das Grundbuchamt hatte im vergangenen Herbst auf Tagesspiegel-Anfrage den Kaufpreis für Spahns Dahlemer Villa genannt. Smoltczyks Behörde stünden ,wirksame Instrumentarien zur Verfügung, um die Durchsetzung des Datenschutzes zu erreichen', heißt es in der Beschwerde. Sowohl der Minister wie Smoltczyk lehnten eine Stellungnahme zu dem Vorgang ab.“

„Spahns Immobiliengeschäfte waren im Vorjahr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten, dass der 40-Jährige gemeinsam mit seinem Ehemann Daniel Funke eine mehrere Millionen Euro teure Villa im Südwesten Berlins gekauft hatte“, so „n-tv“.

Mehr zum Thema:

Jens Spahn gibt Fehleinschätzung zu: Jetzt muss er die Konsequenzen ziehen

Jens Spahn: Ein Mann und seine Abenteuer